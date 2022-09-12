Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны заявило о 300 убитых и 1000 раненых солдатах ВСУ за сутки

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли убитыми более 300 военных под Николаевом

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Николаево-Криворожском направлении за сутки потеряли свыше 300 солдат. Об этом в понедельник, 12 сентября, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

«На данном операционном направлении в ходе боевых действий киевский режим потерял свыше 300 убитыми и до 1000 раненых украинских военнослужащих», — говорится в заявлении военного ведомства.

Материалы по теме:
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022
«В тылу опаснее, чем на фронте» Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
«В тылу опаснее, чем на фронте»Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
29 июля 2022
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022

В районах двух населенных пунктов Херсонской области высокоточными ракетными ударами ВКС России поразили подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад, уточнили в Минобороны. Кроме того, в Николаевской области был уничтожен склад боеприпасов.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. В обращении к согражданам президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. Комментируя ход спецоперации, 12 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава государства полностью информирован обо всем, что происходит.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал слова Медведева о необходимости капитуляции Киева
Российский космонавт побьет «марсианский» рекорд по нахождению в космосе
«ВКонтакте» запустила приложение для любителей бега
В Кремле оценили вероятность переговоров Путина с Зеленским
Кремль ответил на вопрос об отводе российских войск от Запорожской АЭС
В Энергодаре заявили об электроснабжении города из России
Возле гроба королевы Елизаветы II заметили снайперов
В Харьковской области сообщили об эвакуации нескольких тысяч граждан в Россию
Германия решила продолжать помогать Украине
В Москве раскрыто число поездок на такси за день
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.