Минобороны заявило о 300 убитых и 1000 раненых солдатах ВСУ за сутки

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли убитыми более 300 военных под Николаевом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Николаево-Криворожском направлении за сутки потеряли свыше 300 солдат. Об этом в понедельник, 12 сентября, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

«На данном операционном направлении в ходе боевых действий киевский режим потерял свыше 300 убитыми и до 1000 раненых украинских военнослужащих», — говорится в заявлении военного ведомства.

В районах двух населенных пунктов Херсонской области высокоточными ракетными ударами ВКС России поразили подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад, уточнили в Минобороны. Кроме того, в Николаевской области был уничтожен склад боеприпасов.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. В обращении к согражданам президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. Комментируя ход спецоперации, 12 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава государства полностью информирован обо всем, что происходит.