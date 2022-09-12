ВКС России поразили подразделения двух бригад ВСУ под Херсоном

МО РФ заявило, что ВКС поразили подразделения двух бригад ВСУ в Херсонской области

За минувшие сутки высокоточными ракетными ударами воздушно-космических сил России (ВКС) были поражены подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом заявил журналистам в понедельник, 12 сентября, официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что подразделения двух бригад ВСУ удалось поразить в районах населенных пунктов Костромка и Белогорка.

По данным Конашенкова, более 30 украинских военных и свыше 10 единиц боевой техники уничтожено в результате высокоточного удара ВКС России в Черкасской области.

Кроме того, за сутки российские военные уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов противника, пояснили в Минобороны.

Ранее российское ведомство докладывало о нанесении ударов по подразделениям ВСУ на харьковском направлении. Подчеркивалось, что в результате ударов была уничтожена военная техника 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Староверовки, Чугуева и Волосской Балаклеи, а также 113-й бригады территориальной обороны в районе Новой Водолаги.