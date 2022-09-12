В США назвали истребитель F-22 провалом

Журнал Military Watch сообщил, что американский истребитель F-22 выглядит как провал

Первый американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor, который совершил первый полет 25 лет назад, выглядит как провал, пишет американский журнал Military Watch.

Перспективный самолет пятого поколения разрабатывали в рамках программы Advanced Tactical Fighter, которую инициировали в 1980-х годах. Первый предсерийный образец F-22 поднялся в воздух в 1994 году – после распада СССР. Поэтому расходы на программу сократили, что привело к задержкам. Первая боевая часть Военно-воздушных сил США полностью перешла на F-22 в 2004 году.

Отмечается, что в войсках самолет признали проблемным. У пилотов развивался «кашель Раптора» из-за конструкции высотно-компенсирующего костюма, который сдавливал грудную клетку, а высокие требования к техническому обслуживанию F-22 приводили к низким показателям готовности.

«Некоторые из наиболее серьезных проблем с F-22 касались его авионики, поскольку компьютерная архитектура истребителя была фактически устаревшей к моменту его поступления на вооружение из-за очень длительных задержек в программе», — пишет автор публикации. F-22 не может обмениваться информацией с другими подразделениями истребителей, а отсутствие нашлемной системы индикации снижает эффективность применения оружия большой дальности.

В августе в публикации 19FortyFive предположили, что переброшенным в Европу F-22 предстоит решать опасную задачу противодействия российским самолетам в случае, если они войдут в опознавательную зону противовоздушной обороны Польши.