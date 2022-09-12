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Росгвардейцы обнаружили схрон ВСУ в заброшенном здании под Херсоном

Росгвардия обнаружила схрон ВСУ с гранатами и патронами в заброшенном здании под Херсоном

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Спецназ Росгвардии обнаружил схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с оружием и боеприпасами в заброшенном здании под Херсоном. Об этом в понедельник, 12 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Замаскированный тайник был найден во время проведения разведки возле одного из населенных пунктов. Росгвардейцы изъяли из него ручной штурмовой гранатомет, боеприпасы для крупнокалиберного оружия и для снайперской винтовки, гранаты Ф-1 и РГД-5, охотничьи патроны и запал УЗРГМ.

Кроме того, силовики нашли два бронежилета, комплект военной формы ВСУ и телефон.

7 сентября стало известно, что росгвардейцы нашли оружие и наркотики в 25 схронах под Запорожьем и Херсоном. Силовики также обезвредили 189 килограммов тротила и более 600 мин и артиллерийских снарядов.

Елизавета Новикова
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