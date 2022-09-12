Находившихся пять лет в розыске подельников обвинили в убийстве двоих россиян

Уроженцев Брянска, находившихся пять лет в розыске, обвинили в убийстве двоих россиян

Двоим уроженцам Брянска, которые в течение пяти лет находились в федеральном розыске за соучастие в двойном убийстве, предъявили обвинение. Об этом в понедельник, 12 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, днем 8 ноября 2017 года во дворе дома №65 на Литейной улице в Брянске трое ранее неоднократно судимых россиян вступили в конфликт с другими мужчинами. В результате двое местных жителей были тяжело ранены из пистолета Макарова и избиты. Один из них скончался на месте, второй — спустя несколько дней в больнице.

Поймать подозреваемых по горячим следам не удалось, их объявили в розыск. В феврале 2018 года одного из соучастников задержали и приговорили к 17 годам строгого режима. Двое других подельников в течение пяти лет скрывались от правосудия.

9 сентября их задержали в Раменском районе Подмосковье благодаря совместной работе сотрудников Росгвардии, МВД и СКР. У них были изъяты несколько комплектов документов с признаками подделки на разные имена, которые использовались ими для аренды жилья и трудоустройства.

После этого подельников арестовали и доставили в Брянск.