В Египте опровергли информацию о возможности расплачиваться рублями в стране

В Центробанке Египта сообщили, что российский рубль не используется на территории Египта

В центральном банке Египта опровергли информацию о возможности расплачиваться российскими рублями на территории страны. Также ведомству неизвестно о планах включения его в список валют, используемых в республике, сообщил ТАСС.

По словам собеседника агенства, в настоящее время в Египте невозможно использовать российскую валюту. «Нам неизвестно о конкретных планах его введения в оборот», — добавили в Центробанке.