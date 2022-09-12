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В Египте опровергли информацию о возможности расплачиваться рублями в стране

В Центробанке Египта сообщили, что российский рубль не используется на территории Египта

Фото: Foaad Shokry / Reuters

В центральном банке Египта опровергли информацию о возможности расплачиваться российскими рублями на территории страны. Также ведомству неизвестно о планах включения его в список валют, используемых в республике, сообщил ТАСС.

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По словам собеседника агенства, в настоящее время в Египте невозможно использовать российскую валюту. «Нам неизвестно о конкретных планах его введения в оборот», — добавили в Центробанке.

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Валентина Процкова
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