Мигрант получил срок за попытку изнасилования и убийство россиянки

Мосгорсуд осудил за убийство россиянки 28-летнего мигранта Акрамова на 20 лет

Московский городской суд приговорил 28-летнего Сирожиддина Акрамова к 20 годам колонии строгого режима за убийство 33-летней россиянки после попытки изнасилования. Об этом в понедельник, 12 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Как установил суд, 14 августа 2021 года около трех ночи в сквере у Лазоревого проезда обвиняемый напал на свою жертву и применив насилие — закрыл руками рот и нос и повалил на землю. В ходе борьбы он стащил с женщины одежду и попытался изнасиловать, но жертва оказала активное сопротивление. Не сумев совершить задуманное, Акрамов задушил россиянку.

Стремясь замести следы, он переплыл реку Яузу и выбрался на другой берег. Благодаря ряду оперативно-следственных мероприятий подозреваемого задержали, в ходе допроса он признал свою вину и дал подробные показания. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ и 131 («Покушение на изнасилование») УК РФ.

8 сентября сообщалось, что в Оренбургской области завершено расследование дела в отношении 30-летнего Александра Лазарева, обвиняемого в изнасиловании и убийстве трех девушек в Гае.