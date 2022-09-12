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В Финляндии запрет выдачи виз россиянам посчитали незаконным

МИД Финляндии не видит законных оснований для полного запрета выдачи виз россиянам
СюжетВизы в Европу:

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

МИД Финляндии не видит законных оснований для введения полного запрета на выдачу виз гражданам России, заявил руководитель консульского департамента МИД Финляндии Юсси Таннер. Об этом сообщается в финском издании Iltalehti.

«Полная приостановка выдачи виз или прекращение действия всех туристических виз — это те меры, для введения которых у нас не существует законных оснований», — посчитал Таннер.

В Финляндии заявили, что руководствуются принципом верховенства права и каждое заявление на выдачу визы рассматривается индивидуально.

Таннер скептически отнесся к намерениям некоторых стан полностью запретить выдачу виз россиянам. По его словам, узаконить такое решение можно только через внесения поправок к соглашению о Шенгенской зоне. Таким образом, введение полного запрета на шенгенские визы для россиян Тендер считает маловероятным.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза договорились о приостановке упрощенного визового режима с Россией.

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Татьяна Антоненко
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