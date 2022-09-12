В Финляндии запрет выдачи виз россиянам посчитали незаконным

МИД Финляндии не видит законных оснований для полного запрета выдачи виз россиянам

МИД Финляндии не видит законных оснований для введения полного запрета на выдачу виз гражданам России, заявил руководитель консульского департамента МИД Финляндии Юсси Таннер. Об этом сообщается в финском издании Iltalehti.

«Полная приостановка выдачи виз или прекращение действия всех туристических виз — это те меры, для введения которых у нас не существует законных оснований», — посчитал Таннер.

В Финляндии заявили, что руководствуются принципом верховенства права и каждое заявление на выдачу визы рассматривается индивидуально.

Таннер скептически отнесся к намерениям некоторых стан полностью запретить выдачу виз россиянам. По его словам, узаконить такое решение можно только через внесения поправок к соглашению о Шенгенской зоне. Таким образом, введение полного запрета на шенгенские визы для россиян Тендер считает маловероятным.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза договорились о приостановке упрощенного визового режима с Россией.