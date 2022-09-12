Оксану Самойлову в коротком наряде переодели на входе в клинику в Дубае

Бизнесвумен Оксана Самойлова заявила, что ее не пустили в клинику в Дубае из-за наряда

Жена рэпера Джигана и бизнесвумен Оксана Самойлова заявила, что ее не пустили в клинику в Дубае из-за ее одежды. Соответствующие кадры появились в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Блогерша отправилась с семьей на отдых и продемонстрировала образ, в котором решила выйти на улицу. Так, на первых кадрах она предстала перед камерой в черном коротком топе и мини-юбке, которые впоследствии скрыла под оверсайз-рубашкой длиной до середины бедер. «Вышла из отеля так. Потом одумалась, надела кофту», — подписала она кадры. Затем Самойлова позировала в белом халате перед входом в медучреждение, отметив, что сотрудники выдали ей более подходящий наряд, велев переодеться.

Кроме того, бизнесвумен засняла, как отдыхает на пляже в черном бикини бренда Victoria's Secret. Инфлюэнсерша призналась, что набрала четыре килограмма. «Я жирненькая стала», — оценила она свою внешность.

В августе Оксана Самойлова раскрыла секрет своей стройной фигуры. 34-летняя предпринимательница рассказала, что оставаться в форме ей помогают регулярные занятия спортом. Знаменитость заявила, что тренируется около 10 лет, постоянно меняя физическую нагрузку. «У меня свои тренировки. Миксую, чтобы не было однообразия, ну и чтобы не выгорать быстро», — уточнила она.