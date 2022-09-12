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В России заявили о выхолощенном санкционном порыве ЕС

Постпред при ЕС Чижов: страны ЕС далеко зашли в санкциях против РФ и не могут отступить

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Страны Евросоюза слишком далеко зашли в санкциях против России и вернуться назад уже не могут. Такое мнение выразил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, передает РИА Новости.

Дипломат указал на отсутствие у Запада возможности для отступления. В качестве примера он привел запуск газопровода «Северный поток-2», который стал бы решением проблем в регионе. «Но это стало бы провалом всей их политики, которая заключается в том, чтобы добиться поражения России и ее президента [Владимира Путина]», — сказал Чижов.

По словам постпреда России при ЕС, к настоящему моменту санкционный порыв ЕС «во многом выхолощен». Дипломат отметил, что не удивился тому факту, что страны не смогли договориться по потолку цен на российский газ.

Ранее Владимир Чижов заявил, что отношения России и ЕС никогда не вернутся к состоянию, в котором они были до нынешнего кризиса.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.

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Марина Совина
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