Стало известно об отсутствии сдвигов в вопросе выдачи виз делегации РФ на ГА ООН

Источник ТАСС заявил об отсутствии сдвигов в вопросе выдачи виз делегации России на ГА ООН

На данный момент в процессе выдачи виз делегации России для посещения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) нет никаких сдвигов. Об отсутствии прогресса стало известно источнику агентства ТАСС.

«Нет, сдвигов нет», — рассказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и генсек ООН Антониу Гутерриш должны обеспечить участие всех делегаций на ГА ООН. В частности, министр напомнил об обязанности Соединенных Штатов предоставить визы всем участникам.

Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций. При этом никто из представителей РФ пока не получил визу.