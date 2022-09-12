Полиция организовала проверку из-за группового секса на кубанском пляже

В Краснодарском крае полиция начала проверку из-за видео с оргией на пляже

В Краснодарском крае полиция начала проверку из-за массовой оргии на пляже в Туапсе. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщает «Новая Кубань».

По информации издания, полицейские устанавливают участников инцидента и ведут их розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Причиной полицейской проверки стало появление в социальных сетях видео с туристами, занимающимися сексом на одном из кубанских пляжей.

Туристы устроили посреди дня оргию недалеко от пансионата «Южный». Свидетелями массового полового акта стали многочисленные туристы, среди которых были и дети. Полиция ведет розыск нарушителей общественного порядка.

Ранее 12 сентября сообщалось, что несколько человек занялись сексом напротив пансионата «Южный». Очевидцы сообщают, что это происходило в том числе перед несовершеннолетними детьми.