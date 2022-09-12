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Суд оштрафовал спевшего гимн России с флагом ЛГБТ ветерана Чечни

Суд Екатеринбурга оштрафовал спевшего гимн России с флагом ЛГБТ ветерана Чечни Киберсиси

Кадр: E1.RU

Октябрьский мировой суд в Екатеринбурге рассмотрел дело ветерана боевых действий в Чечне Сергея Нечаева, который в женском образе под псевдонимом «Бомба Киберсиси» спел гимн России с флагом ЛГБТ в ночном клубе. Травести-артиста оштрафовали на две тысячи рублей, сообщает портал E1.

До этого полиция завела административное дело о нарушении использования государственных символов. Нечаеву грозил штраф в три тысячи рублей, однако суд выписал не максимальную сумму.

По данным портала It's My City, травести-артист признал свою вину.

Ранее сообщалось, что члены радикального консервативного движения заставили извиниться спевшего гимн России с флагом ЛГБТ Бомбу Киберсиси. Они опубликовали видео, на котором Нечаев просит прощения.

В начале августа Бомба Киберсиси спел гимн России с ЛГБТ-флагом в руках в екатеринбургском ночном клубе Fame. После того как видео было опубликовано в интернете, на заведение и артиста обрушилась критика. Нечаев объяснил свой поступок патриотическими чувствами и добавил, что является ветераном чеченской кампании. Позже полиция открыла на него административное дело по статье 17.10 КоАП РФ «Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации».

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Анна Щербакова
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