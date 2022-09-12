Невролог предупредил об опасности смеха при некоторых болезнях

Врач Павел Кокотов: нельзя безудержно смеяться при гипертоническом кризе и во время еды

Безудержно смеяться нельзя при гипертоническом кризе и во время еды, предупредил врач-невролог Павел Кокотов. В беседе с радио Sputnik он рассказал об опасности смеха при некоторых болезнях.

По словам врача, если у человека есть проблемы с органами дыхания и с сердечно-сосудистой системой, и одно из его заболеваний грозит приступом, смеяться будет рискованно. «Сюда относятся, например, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), легочная недостаточность, сердечная недостаточность, патология сосудов», — привел примеры он.

При гипертонической болезни, уточнил врач, смеяться можно, однако не в период криза. «Если у человека с гипертонической болезнью в период гипертонического криза что-то будет провоцировать безудержный смех, это будет приводить к повышенному риску летального исхода. Потому что смех может спровоцировать рост давления на несколько пунктов, и это еще больше декомпенсирует состояние человека», — разъяснил он.

Кроме того, добавил Кокотов, не стоит смеяться во время еды. «Не зря нас в детстве учат не разговаривать во время еды. Смех вызывает повышенный риск асфиксии при попадании инородного тела в дыхательные пути», — предупредил Кокотов.

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