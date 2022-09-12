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В Кремле оценили заявление ООН о запрете независимых СМИ в России

Дмитрий Песков назвал доводы ООН о запрете независимых СМИ в России необоснованными

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил заявление ООН о запрете независимых СМИ в России. Пресс-секретарь президента назвал доводы организации о том, что государство нарушает право на доступ к информации, необоснованными. Его слова передают «Известия».

«Мы не готовы принимать во внимание подобные доводы и считаем их необоснованными. Комиссар отказывается замечать много нарушений, которые есть в других странах, которые касаются наших граждан и СМИ. В связи с этим мы не готовы замечать эту однобокую позицию», — заявил Песков.

Ранее в ООН заявили, что Россия якобы нарушает права граждан на доступ к информации, оказывает давление на журналистов и блокирует доступ к независимым информационным ресурсам.

29 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках Запада повлиять на позицию других стран по России и заставить их изменить отношение к Москве.

Министр также отметил, что Россия твердо привержена основополагающим принципам Устава ООН и продолжает вести миролюбивый внешнеполитический курс.

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Асель Минбаева
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