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Юрист назвал грозящее Собчак из-за проверки на ЛГБТ-пропаганду наказание

Адвокат Нефедовский: проверка на ЛГБТ-пропаганду грозит Собчак штрафом до миллиона рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В случае если телеведущую и журналистку Ксению Собчак признают виновной в ЛГБТ-пропаганде, ей может грозить штраф или приостановление деятельности. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский.

Ранее стало известно, что московская полиция проверяет YouTube-канал Собчак на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди подростков. Сама журналистка предположила, что причиной стало ее интервью с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, совершившей каминг-аут. Также она обратила внимание на то, что в начале ролика и под самим видео содержится предупреждение о том, что он «предназначен для просмотра лицам от 18 лет и старше».

Ксении Собчак может грозить административный штраф в размере от 50 тысяч рублей до одного миллиона, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, но только в случае если докажут вину именно СМИ «Осторожно:Собчак»

Геннадий Нефедовскийадвокат

По его словам, прогнозы о виновности журналистки давать пока рано, так как еще нет результатов соответствующей экспертизы. «Но одно можно отметить точно: дисклеймер о том, что видео предназначено для просмотра лицами от 18 лет и старше не является средством освобождения от ответственности в российском законодательстве и не имеет юридической силы, а видео транслируется на международной открытой интернет-платформе, где любой может посмотреть то, что он хочет», — подчеркнул Нефедовский.

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Интервью, во время которого Касаткина высказалась о своем каминг-ауте, было опубликовано на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» 5 сентября. В ходе беседы теннисистка рассказала об осознании своей гомосексуальности и отношении родственников к ее этому. Касаткина сообщила о том, что у нее есть девушка 18 июля. Также она заявила, что больше не могла скрывать эту информацию.

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Екатерина Смирная
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