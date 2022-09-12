Стало известно об уничтожении 40 военных ВСУ в районе Донецкого аэропорта

WarGonzo: батальон «Спарта» уничтожил 40 военных ВСУ в районе Донецкого аэропорта

Бойцы батальона «Спарта» уничтожили 40 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Донецкого аэропорта. Об этом в понедельник, 12 сентября, стало известно Telegram-каналу WarGonzo.

Сообщается, что украинские военные попытались контратаковать позиции батальона неподалеку от аэропорта, однако их вовремя заметили разведчики «Спарты». Военных ВСУ отсекли минометным огнем, затем начали работу самоходные пушки «Гиацинт», танки, боевые машины пехоты, гранатометы АГС.

В результате ВСУ понесли большие потери в живой силе. Отмечается, что украинские военные трижды пытались эвакуировать убитых и раненых.

Ранее командир батальона «Спарта» Артем Жога, известный под позывным «Колыма», опроверг информацию о том, что украинские военные якобы захватили территорию Донецкого аэропорта. На опубликованных кадрах он стоял на фоне Донецкого аэропорта. Жога заявил, что специально приехал туда с передовых позиций.