Пятеро иностранцев пострадали при стрельбе в ТЦ в Стамбуле

Sabah: шестеро человек пострадали из-за стрельбы в ТЦ в Стамбуле

Спор между двумя компаниями, сидящими в кафе в торговом центре Стамбула, закончился перестрелкой. Об этом сообщает газета Sabah.

По информации издания, в ходе стрельбы в ТЦ шестеро человек получили ранения, пятеро из них оказались иностранцами. В результате инцидента пострадали четыре азербайджанца, один иранец и один турок. Отмечается, что гражданин Ирана не участвовал в споре и получил ранение случайно.

Sabah пишет, что одного из пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии. Полицейские начали проводить работу по задержанию подозреваемых.

7 сентября сообщалось, что в Волгограде неизвестный мужчина открыл стрельбу у кафе «Кумир» и попал на видео. На кадрах видно, как двое мужчин сначала дерутся на земле, затем один из них начинает убегать на проезжую часть, а второй достает оружие и стреляет по оппоненту.