Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Неизвестный мужчина открыл стрельбу у российского кафе и попал на видео

В Волгограде неизвестный открыл стрельбу из пистолета у кафе после драки и попал на видео

В Волгограде неизвестный мужчина открыл стрельбу у кафе «Кумир» и попал на видео. Запись в среду, 7 сентября, публикует V1.RU.

На кадрах видно, как двое мужчин сначала дерутся на земле, затем один из них начинает убегать на проезжую часть, а второй достает оружие и стреляет по оппоненту. Рядом проходит маленький ребенок, он успевает спрятаться за деревом.

Известно, что инцидент произошел в Кировском районе.

Ранее сообщалось, что неизвестный обстрелял здание Мосгорсуда, полиция проводит проверку по факту случившегося.

Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Путин предупредил Запад о последствиях введения потолка цен на российское сырье
Очередное нападение с ножом на людей совершено в Канаде
Берлускони предложил стать посредником по Украине вместе с Меркель
В Канаде задержали второго подозреваемого в убийстве десяти человек
Россия запросила в Совбезе ООН обсуждение поставок западных вооружений Украине
Спрогнозированы сроки старта продаж iPhone 14 в России
В Запорожье рассказали об исполнителях взрывов в Мелитополе
Небензя счел заседание СБ ООН по Украине вехой в антироссийской кампании
Бывшая учительница стала миллионершей благодаря продаже откровенных фото в сети
Московский ветеринар назвала хозяев домашних животных грубыми и ленивыми
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.