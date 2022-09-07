Неизвестный мужчина открыл стрельбу у российского кафе и попал на видео

В Волгограде неизвестный открыл стрельбу из пистолета у кафе после драки и попал на видео

В Волгограде неизвестный мужчина открыл стрельбу у кафе «Кумир» и попал на видео. Запись в среду, 7 сентября, публикует V1.RU.

На кадрах видно, как двое мужчин сначала дерутся на земле, затем один из них начинает убегать на проезжую часть, а второй достает оружие и стреляет по оппоненту. Рядом проходит маленький ребенок, он успевает спрятаться за деревом.

Известно, что инцидент произошел в Кировском районе.

Ранее сообщалось, что неизвестный обстрелял здание Мосгорсуда, полиция проводит проверку по факту случившегося.