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Бывший чемпион UFC назвал Чимаева новым суперзлодеем промоушена

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг назвал Хамзата Чимаева новым суперзлодеем промоушена

Фото: John Locher / AP

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Майкл Биспинг на своем YouTube-канале поделился мнением о шведе чеченского происхождения Хамзате Чимаеве.

Биспинг назвал Чимаева новым суперзлодеем Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). «Когда он вышел на последний бой, толпа освистывала его как никого и никогда прежде. Это было жестоко, это было безумно. Но ему было наплевать», — восхитился бывший чемпион промоушена. Биспинг сравнил Чимаева с плохим парнем из фильмов про Джеймса Бонда.

Ранее российский боец Иван Штырков, известный как Уральский Халк, оценил победу Чимаева над американцем Кевином Холландом на турнире UFC 279. «Я не могу назвать это боем, это не бой. Поединок предусматривает борьбу, а сегодня ее не было», — заявил он.

Чимаев встретился с Холландом во втором по значимости поединке вечера. Швед одержал победу на третьей минуте боя, не пропустив ни одного удара.

Дарья Коршунова
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