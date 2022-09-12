Уральский Халк оценил победу Чимаева фразой «это не бой»

Иван Штырков оценил победу Хамзата Чимаева над Кевином Холландом фразой «это не бой»

Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков, известный как Уральский Халк, одной фразой оценил победу шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева над американцем Кевином Холландом на турнире UFC 279. Его слова приводит «РБК Спорт».

«Я не могу назвать это боем, это не бой. Поединок предусматривает борьбу, а сегодня ее не было. Если бы он боролся с Диасом, было бы тоже самое. Надо искать соперников, сейчас Чимаев может драться абсолютно со всеми бойцами среднего веса и не будет уступать как минимум», — заявил Штырков.

Изначально Чимаев должен был подраться с американцем Нэйтом Диасом в главном бою UFC 279. Однако швед провалил взвешивание и был заменен на Тони Фергюсона, уступившего Диасу в результате удушающего приема.

Чимаев встретился с Холландом во втором по значимости поединке вечера. Швед одержал победу на третьей минуте боя, не пропустив ни одного удара.