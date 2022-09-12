Жители Харькова остались без электричества и водоснабжения

Мэр Харькова Терехов заявил об отключении электричества и водоснабжения в городе

В Харькове отключено электричество и остановлено водоснабжение. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов, сообщает Telegram-канал «Украина сейчас».

«Выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение», — рассказал он.

Ранее мэр Харькова заявил, что отключение света в городе произошло еще 11 сентября. По его словам, не работало водоснабжение, а также объекты критической инфраструктуры.

Вечером 11 сентября перебои с электричеством наблюдались в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины. Информацию об отключении электроэнергии подтвердил президент страны Владимир Зеленский. По его данным, света нет в пяти регионах, в двух полностью, еще в трех — частично.