Убийство замглавы Новой Каховки оказалось фейком

Замглавы Новой Каховки Виталий Гура заявил, что его убийство было инсценировкой ФСБ России

Убийство заместителя главы Новой Каховки Херсонской области Виталия Гуры оказалось инсценировкой Федеральной службы безопасности России, сообщает «Первый канал». Фейк был распространен, чтобы спасти жизнь чиновника, на которого готовилось покушение спецслужбами Украины.

«Украинские СМИ показывают про меня, что я уже умер, погиб, убили. В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня идет покушение, предоставили запись, что имеется, хотят меня убить», — рассказал сам Гура в сюжете «Первого канала».

Эта «оперативная игра» российских спецслужб помогла найти и задержать заказчиков и исполнителей украинских диверсий в Херсонской области.

Об «убийстве» Гуры сообщили 6 августа. Согласно легенде, его расстреляли из пистолета Макарова, на месте происшествия были обнаружены стреляные гильзы от данного вида оружия.