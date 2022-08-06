Стали известны подробности покушения на замглавы администрации Новой Каховки

Глава администрации Новой Каховки: покушение на Гура было совершено с помощью автоматов

Покушение на заместителя главы администрации по ЖКХ Новой Каховки Виталия Гура было совершено с помощью стрелкового оружия. Подробностями поделился с РИА Новости глава администрации города Владимир Леонтьев.

«Стрелковое оружие, не только пистолет, автоматы, насколько я знаю», — прокомментировал ситуацию Леонтьев. По его словам, чиновнику не было и 40 лет, у него осталась семья и дети.

6 августа стало известно о нападении на замглавы администрации Новой Каховки. Чиновника расстреляли из пистолета Макарова, на месте происшествия были обнаружены стреляные гильзы от данного вида оружия. Гура скончался вечером в реанимации от полученных ранений.

Следственный комитет России начал расследование по факту покушения на Гуру.