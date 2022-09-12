Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Нарушитель пригрозил полицейским мечом с рукоятью в виде дракона

New York Post: мужчина попытался отпугнуть полицейских мечом с рукоятью в виде дракона
Randy Lynn Austerman

Randy Lynn Austerman. Фото: Lee County Sheriff’s Office

Полицейские в американском штате Флорида задержали нарушителя, пригрозившего им мечом с рукоятью в виде дракона. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел, когда полицейские подошли к автомобилю, припаркованному на обочине дороги и перегородившему велодорожку. В салоне оказался мужчина, откинувшийся на водительское сиденье. Они попытались узнать, как его зовут, но тот назвал вымышленное имя. Тогда полицейские потребовали, чтобы он вышел из автомобиля.

Вместо того, чтобы подчиниться, мужчина достал метровый меч с металлической рукояткой в виде дракона. Полицейские попытались применить к нарушителю электрошокер, но безуспешно. Мужчина высунул меч из окна автомобиля и принялся размахивать им, чтобы отпугнуть стражей порядка.

Материалы по теме:
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин» Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин»Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
13 декабря 2019
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

Мужчина начал закрывать окно, но полицейские разбили его дубинками. Тогда он попробовал сбежать через пассажирскую дверь, но сотрудникам полиции, наконец, удалось применить электрошокер и задержать его. При обыске в машине были обнаружены метамфетамин, марихуана и стеклянная трубка.

Мужчине предъявили обвинение в предоставлении недостоверных данных полиции, сопротивлении аресту, незаконном хранении марихуаны и других наркотиков и хранении принадлежностей для употребления наркотиков.

Ранее сообщалось, что жителя американского города Нью-Порт-Ричи, штат Флорида, арестовали после того, как он швырнул в полицейского булочку с сосиской. В результате произошедшего полицейский не пострадал

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области сообщили о подготовке ВСУ наступления в районе ЗАЭС
Бывший участник КВН рассказал об отравлении деликатесами на гастролях
Биатлонистка из России прокомментировала возможную смену спортивного гражданства
Известный актер оказался недоволен количеством приезжих в Москве
Звезде сериала «Кадетство» пригрозили лишением свободы за долги по алиментам
Талибы начали преследовать сотрудниц ООН
Появилось видео входа американских наемников ВСУ в Изюм
Оценена вероятность введения Черногорией виз для россиян
В Госдуме назвали способ сократить безработицу в России
Мировые компании закупились «ледовыми» танкерами для российской нефти
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.