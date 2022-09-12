Нарушитель пригрозил полицейским мечом с рукоятью в виде дракона

New York Post: мужчина попытался отпугнуть полицейских мечом с рукоятью в виде дракона

Полицейские в американском штате Флорида задержали нарушителя, пригрозившего им мечом с рукоятью в виде дракона. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел, когда полицейские подошли к автомобилю, припаркованному на обочине дороги и перегородившему велодорожку. В салоне оказался мужчина, откинувшийся на водительское сиденье. Они попытались узнать, как его зовут, но тот назвал вымышленное имя. Тогда полицейские потребовали, чтобы он вышел из автомобиля.

Вместо того, чтобы подчиниться, мужчина достал метровый меч с металлической рукояткой в виде дракона. Полицейские попытались применить к нарушителю электрошокер, но безуспешно. Мужчина высунул меч из окна автомобиля и принялся размахивать им, чтобы отпугнуть стражей порядка.

Мужчина начал закрывать окно, но полицейские разбили его дубинками. Тогда он попробовал сбежать через пассажирскую дверь, но сотрудникам полиции, наконец, удалось применить электрошокер и задержать его. При обыске в машине были обнаружены метамфетамин, марихуана и стеклянная трубка.

Мужчине предъявили обвинение в предоставлении недостоверных данных полиции, сопротивлении аресту, незаконном хранении марихуаны и других наркотиков и хранении принадлежностей для употребления наркотиков.

Ранее сообщалось, что жителя американского города Нью-Порт-Ричи, штат Флорида, арестовали после того, как он швырнул в полицейского булочку с сосиской. В результате произошедшего полицейский не пострадал