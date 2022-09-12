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Мировые компании закупились «ледовыми» танкерами для российской нефти

Bloomberg: судовые компании закупают танкеры ледового класса для российской нефти

Фото: Jörg&Nicole Krauthöfer / Globallookpress.com

Судовые компании активно скупают танкеры ледового класса для перевозки нефти, чтобы затем использовать их для поставок российского сырья зимой, пишет Bloomberg со ссылкой на данные судового брокера EA Gibson Shipbrokers Ltd.

По данным агентства, с мая по август на закупку ледокольных танкеров было потрачено около 1 миллиарда долларов, что в пять раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Суммарно было продано 42 судна подобного типа общей вместимостью 4 миллиона тонн против 12 годом ранее. Покупателями стали компании из разных стран мира, в основном из Китая и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

По словам главы исследовательского отдела EA Gibson Shipbrokers Ltd Ричарда Мэтьюза, эти компании «намерены содействовать российскому экспорту нефти зимой». Подобная ситуация сложилась из-за эмбарго со стороны ЕС на поставки российской нефти по морю, которое вступит в силу в декабре.

Bloomberg указывает, что по этой причине нефть из балтийских портов уже не получится поставлять напрямую в Европу, а необходимо будет направить в более отдаленные пункты назначения. Также возможна еще одна схема: танкеры будут перегружать свой груз на другие суда в более теплых морях, а те будут везти его дальше.

10 сентября стало известно, что США и их союзники будут добиваться запрета на поставки российской нефти морем с 5 декабря. Исключения сделают только для тех поставок, которые будут укладываться в «ценовые ограничения». Президент России Владимир Путин заявлял, что страна откажется от поставок своих ресурсов тем государствам, которые поддержат подобные меры.

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Платон Щукин
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