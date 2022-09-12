Вильфанд спрогнозировал потепление до 20 градусов в Москве

Вильфанд спрогнозировал приход в Москву потепления до 20 градусов с 15 сентября

В Москву с четверга, 15 сентября, придет заметное потепление. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«Погода в течение недели будет приятной. Заметно потеплеет в четверг, когда приблизится циклон. Днем будет 15-20 градусов, утром уже не придется дрожать от холода, но будет облачно, небольшой дождь», — сказал специалист.

По его словам, подобная погода также ожидается 16 и 17 сентября. В начале недели, напротив, температура воздуха составит 15-16 градусов, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и дождь.

Как отметил Вильфанд, период потепления в Москве сложно назвать классическим бабьем летом из-за облачности и осадков.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в Москву подобие бабьего лета придет в середине сентября — воздух прогреется до 18 градусов. «Есть такие расчеты, что 15, 16, 17 сентября погода будет довольно комфортной, с дневной температурой плюс 17-18 градусов», — сказала она.