Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Вильфанд спрогнозировал потепление до 20 градусов в Москве

Вильфанд спрогнозировал приход в Москву потепления до 20 градусов с 15 сентября

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Москву с четверга, 15 сентября, придет заметное потепление. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«Погода в течение недели будет приятной. Заметно потеплеет в четверг, когда приблизится циклон. Днем будет 15-20 градусов, утром уже не придется дрожать от холода, но будет облачно, небольшой дождь», — сказал специалист.

По его словам, подобная погода также ожидается 16 и 17 сентября. В начале недели, напротив, температура воздуха составит 15-16 градусов, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и дождь.

Как отметил Вильфанд, период потепления в Москве сложно назвать классическим бабьем летом из-за облачности и осадков.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в Москву подобие бабьего лета придет в середине сентября — воздух прогреется до 18 градусов. «Есть такие расчеты, что 15, 16, 17 сентября погода будет довольно комфортной, с дневной температурой плюс 17-18 градусов», — сказала она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
ФСБ сообщила о предотвращении терактов в отношении членов правительства Крыма
В Запорожье назвали условия перезапуска АЭС
Российский школьник покурил электронную сигарету и умер
Модель из России прошлась по подиуму на Неделе моды в Нью-Йорке
Ведущий «Битвы экстрасенсов» раскрыл отношение к шоу
Звезду фильма «Пионер» Ли Ифэна обвинили в связях с проститутками
Клубы РПЛ установили рекорд по количеству тренерских отставок
Пять человек пострадали на хоррор-квесте в Москве
Вильфанд спрогнозировал потепление до 20 градусов в Москве
В ЛНР объяснили кресты вермахта на украинской технике
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.