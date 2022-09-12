Раскрыта связь регулярных тренировок и профилактики рака груди

BJSM: тренировки три раза в неделю снижают риск рака груди на 38 процентов

Исследование, проведенное организацией Breast Cancer Association Consortium, показало, что тренировки три раза в неделю на 38 процентов снижают риск развития рака груди у женщин. Работа, раскрывшая связь регулярных тренировок и профилактики онкологического заболевания, опубликована в издании British Journal of Sports Medicine (BJSM).

Исследователи выяснили, что, занимаясь спортом чаще трех раз в неделю, можно снизить риск развития рака груди на 41 процент. «Увеличение физической активности и сокращение времени, проводимого в сидячем положении, уже рекомендованы для профилактики рака. Более широкое внедрение активного образа жизни может снизить риск наиболее распространенного рака у женщин», — говорится в публикации.

Как отметила врач Котрина Темчинайте из благотворительного фонда Breast Cancer Now, это исследование показывает важность здорового образа жизни. «Важно поощрять людей вносить небольшие изменения в свой образ жизни, которые положительно скажутся на их здоровье и помогут снизить риск заболевания раком молочной железы», — цитирует ее издание The Sun.

Ранее врач-онколог «СМ-Клиники» в беседе с «Лентой.ру» рассказала, как несбалансированное меню провоцирует развитие болезней. По ее словам, неправильное питание и вредные привычки являются главными причинами развития онкологических заболеваний.