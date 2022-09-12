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США встревожило углубление связей России и Китая

Белый дом заявил, что США встревожены сближением России и КНР на фоне кризиса на Украине

Фото: Shutterstock

США встревожены углублением связей между Россией и Китаем на фоне украинского кризиса. С таким заявлением в связи с предстоящей встречей президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова передает ТАСС.

«Мы ясно дали понять свои опасения по поводу глубины (…) связей Китая с РФ даже тогда, когда Россия ведет агрессивную войну на Украине. Но я не буду говорить об их встрече, они сами могут говорить о ней», — сказала она.

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Ранее стало известно, что председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин на этой неделе впервые более чем за два года покинет Китай и отправится в Центральную Азию, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Указывается, что поездка за границу станет для Цзиньпина первой с начала пандемии COVID-19.

Встреча Путина и Си Цзиньпина планируется на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане. Мероприятие запланировано на 15-16 сентября, в нем примут участие главы 15 государств.

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Анжелика Бережная
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