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В Европарламенте почтили память Горбачева и Елизаветы II

Европарламент почтил память Горбачева и Елизаветы II перед началом сессии в Страсбурге

Фото: IMAGO / Dwi Anoraganingrum / Globalllookpress.com

Депутаты Европарламента во время пленарной сессии, открывшейся в понедельник в Страсбурге, почтили память первого президента СССР Михаила Горбачева и королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы стали свидетелями ухода Михаила Горбачева — одного из важнейших политических лидеров XX века. Мы продолжаем сталкиваться с последствиями изменения климата: Болгария и Пакистан столкнулись с разрушительными наводнениями, крупные природные пожары охватили территории ряда стран-членов, в том числе Франции, Португалии, Испании и Греции. А теперь мир оплакивает утрату Ее Величества королевы Елизаветы II», — заявила зампредседателя Европарламента Дельфин Колар.

От лица Европарламента Коллар также выразила соболезнования народу Великобритании. По ее словам, наследие Елизаветы II «будет жить долго, вдохновляя будущие поколения». После этого все участники заседания стоя почтили память монарха минутой молчания.

Елизавета II умерла 8 сентября в замке Балморал в Шотландии. Новым королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз.

Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

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Татьяна Антоненко
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