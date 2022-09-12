Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Задержание сотрудниками ФСБ готовившего теракты агента СБУ попало на видео

ФСБ показала видео задержания готовившего теракты против властей Крыма агента СБУ

Задержание сотрудниками ФСБ агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившего теракты в отношении властей Крыма и сотрудников администрации Херсонской области, попало на видео. Запись в понедельник, 12 сентября, публикует РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

На кадрах видно, как силовики укладывают мужчину на землю возле машины, после чего надевают на него наручники. Также на записи показано задержание его соучастника. У одного из фигурантов сотрудники спецслужбы изъяли пакет, в котором лежала граната и пистолет с патронами. После этого задержанного увезли в управление ФСБ по региону.

Киевский районный суд поместил его в СИЗО на два месяца.

О предотвращении серии терактов против госслужащих стало известно утром 12 сентября. Российские контрразведчики установили личность сотрудника СБУ, руководившего работой завербованных им сторонников. После этого были задержаны исполнители и их пособники. Кроме того, российские силовики определили «каналы агентурной связи и способы финансирования».

Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В Харьковской области объяснили отвод российских войск
Тарпищев назвал бессмысленным участие ведущих теннисистов России в Кубке Кремля
Раскрыты подробности убийства 14-летней российской школьницы
Педиатр заявил об опасности путешествий с ребенком до года
В ЛНР заявили о попытках Украины посеять панику среди местных жителей
Раскрыты подробности о секс-видео с участием Ким Кардашьян
Собчак прокомментировала проверку полицией ее YouTube-канала
В Белгороде сработала система ПВО
Дизайнер перечислила портящие интерьер ошибки в выборе текстиля
Украинские военные в очередной раз обстреляли мост в Херсоне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.