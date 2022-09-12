Слухи о неработающих iPhone 14 в России опровергли

iPhones: смартфоны серии iPhone 14 сертифицировали для работы в России

Специалисты прокомментировали слухи о проблемах с работой iPhone 14 на российском рынке. Об этом сообщает издание iPhones.

По словам авторов медиа, после презентации Apple в сети ходили слухи, что новые телефоны бренда могут не работать в России. Это связали с тем, что в марте компания ушла с российского рынка и остановила поставки. Специалисты опровергли эти сообщения.

Журналисты обратили внимание на раздел с технической информацией о девайсах серии iPhone 14 на сайте компании, где было указано, что аппараты получили все необходимые сертификации. Так, iPhone 14 оказался зарегистрирован на местном рынке в качестве модели A2883, iPhone 14 Plus — A2887, iPhone 14 Pro — A2891, iPhone 14 Pro Max — A2895. Кроме российского рынка смартфоны под данными идентификаторами сертифицировали для продажи в Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии.

«Это не значит, что другие модели не будут работать в России. Просто у них могут быть территориальные ограничения», — отметили авторы. В качестве примера специалисты привели стандарт mmWave 5G, который недоступен в России.

Ранее стало известно, что новая функция спутниковой связи на iPhone 14 будет недоступна в России. Специалисты объяснили, что данная опция будет работать только на территории США и Канады.