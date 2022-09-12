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Тайвань открыл безвизовый въезд для граждан 14 государств

Тайвань вновь открыл безвизовый въезд для туристов из США, ЕС и Австралии

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Тайвань вновь открыл безвизовый въезд для жителей некоторых стран при условии прохождения трехдневного карантина в связи с коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на Центральный противоэпидемический командный пункт острова.

Въехать в страну без визы смогут граждане США, Великобритании и ЕС, Австралии, Новой Зеландии, а также 14 небольших государств. Со всеми этими странами Тайбэй поддерживает дипломатические отношения.

Разрешается безвизовый въезд в страну туристическими, деловыми, научными целями, для участия в выставках или посещения родственников. По прибытию туристам предстоит трехдневный карантин. Последующие четыре дня гости должны внимательно следить за своим здоровьем.

Сейчас на Тайване сохраняется квота на число прибывающих иностранцев в количестве 50 тысяч человек в неделю.

Ранее министерство обороны Тайваня обвинил Китай в нежелании решить конфликт мирным путем.

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Марина Совина
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