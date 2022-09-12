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В Кремле связали итоги прошедших выборов с уровнем поддержки спецоперации

Песков заявил, что итоги выборов говорят о высоком уровне поддержки СВО на Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Яков Андреев / РИА Новости

Итоги прошедших в России выборов говорят о высоком уровне поддержки гражданами проводимой на Украине специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Кроме того, представитель Кремля связал результаты голосования с поддержкой россиянами решений главы государства, касающихся спецоперации.

С 9 по 11 сентября в России прошли выборы различных уровней, всего порядка 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 субъектах. Прямым голосованием будут избраны 14 губернаторов, депутаты шести законодательных собраний регионов и 12 городских дум региональных центров. Согласно результатам обработки от 98 до 100 процентов протоколов, действующие главы 14 регионов или временно исполняющие их обязанности остаются на своих постах, сообщил ЦИК.

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Ранее стало известно, что поддержка россиянами спецоперации остается стабильно высокой в течение шести месяцев. Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 39 процентов граждан страны назвали главной целью СВО защиту России от размещения военных баз НАТО на территории Украины.

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Константин Лысяков
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