В Кремле связали итоги прошедших выборов с уровнем поддержки спецоперации

Песков заявил, что итоги выборов говорят о высоком уровне поддержки СВО на Украине

Итоги прошедших в России выборов говорят о высоком уровне поддержки гражданами проводимой на Украине специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Кроме того, представитель Кремля связал результаты голосования с поддержкой россиянами решений главы государства, касающихся спецоперации.

С 9 по 11 сентября в России прошли выборы различных уровней, всего порядка 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 субъектах. Прямым голосованием будут избраны 14 губернаторов, депутаты шести законодательных собраний регионов и 12 городских дум региональных центров. Согласно результатам обработки от 98 до 100 процентов протоколов, действующие главы 14 регионов или временно исполняющие их обязанности остаются на своих постах, сообщил ЦИК.

Ранее стало известно, что поддержка россиянами спецоперации остается стабильно высокой в течение шести месяцев. Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 39 процентов граждан страны назвали главной целью СВО защиту России от размещения военных баз НАТО на территории Украины.

