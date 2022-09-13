Названы визуально старящие женщин вещи

Стилист Мелисса Лунд: черные сумки с длинным ремешком визуально старят женщин

Персональный стилист и имидж-тренер Мелисса Лунд назвала визуально старящие женщин вещи. Соотвествующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

В интервью с журналистами специалист рассказала, что в моде отсутствуют возрастные ограничения. «В любом возрасте можно выглядеть потрясающе. Однако есть те предметы гардероба, которые стоит пересмотреть», — заявила Лунд.

Так, в первую очередь, эксперт призвала отказаться от сумок с длинным ремешком темных оттенков. Вместо них Лунд советует присмотреться к изделиям с коротким ремешком и ярких тонов.

Кроме того, специалист порекомендовала избавиться от бесформенной одежды. «Даже если вы недовольны своим размером, не носите мешковатую одежду, потому что в ней вы будете выглядеть крупнее», — пояснила она и отметила, что также не стоит носить вещи черного цвета, поскольку они визуально старят.

В завершение Лунд объяснила, что из своего гардероба необходимо исключить изношенное нижнее белье и заменить его на новое. «Каждая женщина выглядит намного лучше, когда ее бюст находится в правильном месте», — заключила собеседница издания и предложила приобрести корректирующее белье, поскольку оно создает плавный силуэт и подчеркивает фигуру.

Ранее в сентябре стало известно, что черный цвет одежды визуально старит женщин. По ее словам, упомянутый тон создает тени на лице, из-за которых признаки старения, в том числе мешки под глазами, становятся более заметными.