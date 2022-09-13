Русскоговорящих туристов назвали оккупантами и выгнали из автобуса в Грузии

Трех русскоговорящих граждан Казахстана со скандалом выгнали из автобуса в Грузии

Трех русскоговорящих туристов из Казахстана со скандалом выгнали из автобуса в Грузии за пророссийское высказывание. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Протесты в мире».

Начало конфликта не было снято на видео, однако оператор упомянул, что ссора с пассажирами началась из-за озвученного ими лозунга «Слава России». В ответ на это грузинские пассажиры на русском языке попросили туристов «заткнуться» и «езжать в свою Россию». Помимо этого, люди в автобусе начали настаивать, что подобный лозунг не должен звучать на территории Грузии. Русскоговорящая женщина ответила, что она с семьей не имеет никакого отношения к России, так как они приехали на отдых из Казахстана.

Словесная перепалка обрела новый оборот, когда пассажиры назвали туристов из Казахстана «проклятыми оккупантами», упоминая, что «вся Европа говорит, что Россия — оккупант». Туристы пытались объясниться и напомнили про толерантность и право каждого на свое мнение и свободу слова. «Я вам сказала, не смейте в Грузии так говорить!» — ответила одна из местных жительниц. После этого водитель остановил автобус и приказал трем туристам выйти из транспортного средства.

«Никому вы не нужны — ни в Европе, ни в Америке, ни в Грузии. Забирайте всех таких гнилых россиян!» — сокрушалась пассажирка автобуса. Русскоговорящие пассажиры вышли из автомобиля под нецензурные ругательства и лозунг «Слава Украине», и сами в ответ показали нецензурный жест на камеру.

Ранее в сентябре российские туристы пожаловались на ужесточение контроля на границе с Грузией. Отмечается, что ежедневно нескольким десяткам граждан России отказывают во въезде. Путешественники, приехавшие в Турцию на машине через территорию Грузии, переживают, смогут ли они теперь вернуться домой.