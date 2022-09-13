В России впервые с мая зафиксировали более 100 смертей пациентов с COVID-19

В России впервые с 21 мая зафиксировали более 100 смертей пациентов с коронавирусом

В России за минувшие сутки впервые с 21 мая зафиксировали более 100 смертей пациентов с коронавирусом. Об этом во вторник, 13 сентября. сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.

21 мая число смертей составило 102. 13 сентября в оперштабе сообщили о 101 погибшем пациенте с COVID-19.

Всего за минувшие 24 часа в стране выявили 44 045 случаев заражения коронавирусом. Число госпитализаций составило 4663, за этот же период 48 187 человек выздоровели и были выписаны из больниц.

Вирусолог Петр Чумаков ранее сообщал, что в России из-за распространения новых видов омикрон-штамма пик шестой волны коронавируса будет более «широким», чем прошлой зимой. Он спрогнозировал, что в крупных городах спад волны COVID-19 начнется в середине сентября, он будет идти в течение месяца.