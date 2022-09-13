Европейские пивоварни оказались под угрозой закрытия из-за нехватки газа

Delirium Tremens и Carlsberg допустили остановку производства из-за нехватки газа

Производитель пива Delirium Tremens оказался под угрозой остановки производства впервые за столетие из-за нехватки сжиженного углекислого газа, как и ряд других пивоварен в стране, пишет Bloomberg. «Значительное сокращение» или остановку выпуска продукции в Польше допустил также концерн Carlsberg.

Пивоварня Huyghe в бельгийской коммуне Мелле, производящая пиво под брендом Delirium Tremens, рассматривает возможность закрытия из-за 13-кратного роста цен на сжиженный углекислый газ, используемый для приготовления пива. «Углекислого газа хватит только чтобы продержаться до вторника (13 сентября — прим. «Ленты.ру»). Возможно, мне придется остановить производство, пока я не найду план Б, впервые с 1906 года», — сказал владелец пивоварни Ален Де Лаэт несколько дней назад.

Предприятие оказалось на грани закрытия из-за остановки выпуска аммиака на заводе в Нидерландах норвежским производителем удобрений Yara. Из-за этого поставщик сжиженного углекислого газа Huyghe Nippon Gases, сотрудничавший с пивоварней, взвинтил цены с 250 до 3350 евро за тонну. «В настоящее время производство на основе газа в Европе нерентабельно», — заявила вице-президент Yara, занимающаяся связями с европейским правительством, Тиффани Стефани.

Датский концерн Carlsberg также объяснил проблемы на производстве в Польше дефицитом сжиженного углекислого газа. «Пару месяцев назад отрасль работала как швейцарские часы. Новая ситуация с растущими ценами на газ повлияла на всю цепочку создания стоимости», — заявил глава Бельгийской ассоциации пивоваров Кришан Модгал.

Из-за сильного сокращения, а затем и полной остановки поставок российского газа в Европу по меньшей мере половина мощностей региона по производству аммиака прекратили работу. Нехватка этого вещества привела к дефициту сжиженного углекислого газа и удобрений. Сокращать выпуск приходится не только пивоварням, но и производителям продуктов питания. Немецкий производитель помидоров, клубники и перца Wittenberg Gemuese остался без отопления и горячей воды для теплиц, так как в начале сентября крупнейший в Германии производитель аммиака SKW Piesteritz GmbH остановил производство. Одна из крупнейших шведских пекарен Pagen предупредила о возможном сокращении поставок из-за резкого роста цен на электроэнергию и рисках отключений.

13 сентября стало известно, что Еврокомиссия, исполнительный орган ЕС, отказалась от идеи установки потолка цен на российский газ, так как не получила достаточной поддержки со стороны членов блока. Для борьбы с энергокризисом ЕК настаивает на введении налога на «избыточную» прибыль энергетических компаний, а также ограничении доходов производителей электроэнергии, использующих возобновляемые источники энергии.