Комбат «Востока» заявил о попытках диверсантов ВСУ прощупать оборону ДНР

Ходаковский заявил о попытках диверсантов ВСУ прощупать оборону Народной милиции ДНР

Минувшей ночью украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась прощупать оборону Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил в своем Telegram-канале комбат батальона «Восток» Александр Ходаковский.

«Ночью ДРГ пыталась пройти через наши порядки — видимо, прощупывают оборону. Если бы не помощь, которую оказывает гражданское общество армии — противник смог бы подойти вплотную и уничтожить нашу позицию», — рассказал Ходаковский.

По его словам, солдаты ставят прибор на поверхности и с помощью специального приложения связывают его со смартфоном. Затем, находясь в укрытии, наблюдают подходы, добавил Ходаковский.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в ночь с 12 на 13 сентября Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по Красному Лиману и предприняли попытку зайти в город диверсионными группами, однако союзные силы отбили эти атаки.