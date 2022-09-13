Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Комбат «Востока» заявил о попытках диверсантов ВСУ прощупать оборону ДНР

Ходаковский заявил о попытках диверсантов ВСУ прощупать оборону Народной милиции ДНР

Фото: Валентин Спринчак /ТАСС

Минувшей ночью украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась прощупать оборону Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил в своем Telegram-канале комбат батальона «Восток» Александр Ходаковский.

«Ночью ДРГ пыталась пройти через наши порядки — видимо, прощупывают оборону. Если бы не помощь, которую оказывает гражданское общество армии — противник смог бы подойти вплотную и уничтожить нашу позицию», — рассказал Ходаковский.

По его словам, солдаты ставят прибор на поверхности и с помощью специального приложения связывают его со смартфоном. Затем, находясь в укрытии, наблюдают подходы, добавил Ходаковский.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в ночь с 12 на 13 сентября Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по Красному Лиману и предприняли попытку зайти в город диверсионными группами, однако союзные силы отбили эти атаки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Кобелева
Обсудить
Последние новости
Еврокомиссия отказалась от идеи «потолка» цен на российский газ
Володин раскрыл детали встречи с Путиным
Двигатель самолета упал на частный дом и напугал его жителей
Мастер по наращиванию ресниц увидела вшей на голове клиентки и поделилась ужасом
Германия захотела устроить «водородный бум»
Власти России допустили сокращение информации о сроке годности на этикетках
На российской детской площадке нашли человеческий труп
Россия отказалась отвечать зеркально на приостановку упрощенного визового режима
Поклонников «Короны» стало на 800 процентов больше после смерти Елизаветы II
Разработан определяющий большинство видов рака анализ крови
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.