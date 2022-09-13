Появилось видео со взрывами в курортном городе Армении

В сети опубликовали видео, на котором слышны взрывы в курортном городе Армении Джермук

В сети появилось видео, на котором можно услышать звуки взрывов в армянском курортном городе Джермук. Ролик опубликовал Daily Storm в своем Telegram-канале.

Корреспондент Sputnik Армения сообщил, что въезд транспорта в город был ограничен. Как он утверждает, въехать могут только машины местных жителей и транспортные средства, которые увозят людей из трех прилегающих к Джермуку сел. По словам корреспондента, ночью 13 сентября население перевозили в более безопасную местность.

Ранее десять армянских раненых были доставлены в Мартуни после обострения на границе с Азербайджаном.

Поздно вечером 12 сентября Минобороны Армении сообщило об обстрелах своих приграничных территорий азербайджанской армией. В Баку, в свою очередь, заявили, что обстрел армянских военных объектов стал ответом на широкомасштабные провокации против Вооруженных сил Азербайджана.

