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«Аэрофлот» запустил продажу билетов в популярный курортный город

«Аэрофлот» открыл продажу билетов в Дубай от 33 тысяч рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» запустил продажу билетов в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов — Дубай. Соответствующее предложение появилось в системе бронирования авиакомпании, передает портал TourDom.

Отмечается, что полеты «Аэрофлота» в популярный курортный город на самолетах Airbus A330 начнутся с 1 октября. Рейсы будут ежедневными, но уже с ноября их количество вырастет до трех.

Стоимость билетов на первые полеты в Дубай стартует от 33 тысяч рублей. Однако уже с 6 октября, как уточняется, россиянам придется заплатить за кресло около 40 тысяч рублей.

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Более того, сообщается, что в системе бронирования «Аэрофлота» появились ежедневные рейсы из Москвы в Бангкок с 30 октября на Airbus A330 и на тайский остров Пхукет. При этом продажа билетов до сих пор не запущена.

Ранее в сентябре генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил, что перевозчик возобновит полеты в Таиланд и ОАЭ с октября.

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Фариза Бацазова
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