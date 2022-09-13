Рособрнадзор анонсировал задания по СВО в ЕГЭ по истории

Рособрнадзор заявил, что задания по спецоперации появятся в ЕГЭ по истории

Задания, которые будут затрагивать проведение специальной военной операции России на Украине (СВО) появятся в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по истории после внесения изменений в учебники. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, передает ТАСС.

«После внесения изменений во ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт — прим. «Ленты.ру») требуется внесение соответствующих изменений в рабочие программы и учебники по истории. В ЕГЭ соответствующие вопросы появятся после реализации указанных задач», — объяснили в пресс-службе.

Там добавили, что ЕГЭ проверяет содержание по предмету, который изучали школьники в соответствии с образовательными программами.

Ранее стало известно, что с 2023 года в ЕГЭ станет больше заданий на тему истории Великой Отечественной войны. Составители экзаменационных программ сообщили, что этому событию будет посвящено не менее 20 процентов всей проверочной работы, то есть каждое пятое задание будет связано с периодом 1941-1945 годов.