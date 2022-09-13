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Премию «Эмми» раскритиковали из-за небольшого числа темнокожих лауреатов

Организаторов «Эмми» обвинили в расизме из-за небольшого числа темнокожих лауреатов

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Организаторов телевизионной премии «Эмми» обвинили в расизме из-за небольшого числа темнокожих лауреатов. Об этом сообщает IndieWire.

Автор статьи отметил, что церемонию вручения нельзя было назвать толерантной, так как из 30 победителей различных номинаций было всего двое азиатских и трое темнокожих актеров. Лучшим драматическим актером в этом году стал южнокорейский артист Ли Джон Джэ, исполнивший главную роль в «Игре в кальмара», а аналогичную награду среди актрис получила Зендея, сыгравшая Ру Беннет во втором сезоне сериала «Эйфория».

В статье также упоминается, что авторы проектов, которые оцениваются членами жюри премии, должны «изменить сценарии и начать назначать цветных людей на большее количество ролей, хотя бы для того, чтобы увеличить количество избирателей, с которыми приходится работать».

Ранее телевизионная премия «Эмми», проводимая в США, объявила список победителей 2022 года.

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Анастасия Астахова
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