Объяснено желание Токаева переименовать столицу Казахстана

Политтехнолог Фетисов: президент Токаев желает «отстроиться» от фигуры Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев желает «отстроиться» от фигуры бывшего главы республики Нурсултана Назарбаева. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал политтехнолог Дмитрий Фетисов.

Эксперт объяснил поддержку президентом переименования столицы Казахстана Нур-Султана обратно в Астану и предположил, что таким образом нынешний лидер планирует отделить себя от ассоциаций со своим предшественником. «Сейчас это такое демонстративное действие, которое показывает, что Токаев посылает четкий сигнал: нет, я не Назарбаев, я не буду продолжать его политику, это будет совершенно другая политика, скорее всего, проевропейского содержания», — заявил он.

Фетисов также отметил, что причиной поддержки такой инициативы может быть желание задобрить население, поскольку многие граждане были недовольны переименованием столицы.

В 2019 году Токаев выступил с инициативой переименования Астаны в Нур-Султан и подписал соответствующий указ. Таким образом он решил увековечить имя Назарбаева, который руководил Казахстаном 30 лет.

В сентябре группа депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента республики) предложила переименовать Нур-Султан обратно в Астану. Позднее, с согласия Токаева, эта инициатива была внесена в проект конституционного закона.