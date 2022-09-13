Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Объяснено желание Токаева переименовать столицу Казахстана

Политтехнолог Фетисов: президент Токаев желает «отстроиться» от фигуры Назарбаева
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев желает «отстроиться» от фигуры бывшего главы республики Нурсултана Назарбаева. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал политтехнолог Дмитрий Фетисов.

Эксперт объяснил поддержку президентом переименования столицы Казахстана Нур-Султана обратно в Астану и предположил, что таким образом нынешний лидер планирует отделить себя от ассоциаций со своим предшественником. «Сейчас это такое демонстративное действие, которое показывает, что Токаев посылает четкий сигнал: нет, я не Назарбаев, я не буду продолжать его политику, это будет совершенно другая политика, скорее всего, проевропейского содержания», — заявил он.

Материалы по теме:
Люди Назарбаева теряют власть в Казахстане. Как меняется страна после массовых протестов и погромов?
Люди Назарбаева теряют власть в Казахстане.Как меняется страна после массовых протестов и погромов?
3 февраля 2022
Без Елбасы. После протестов в Казахстане поменяли конституцию. Как изменится власть и что будет с Назарбаевым?
Без Елбасы.После протестов в Казахстане поменяли конституцию. Как изменится власть и что будет с Назарбаевым?
9 июня 2022

Фетисов также отметил, что причиной поддержки такой инициативы может быть желание задобрить население, поскольку многие граждане были недовольны переименованием столицы.

В 2019 году Токаев выступил с инициативой переименования Астаны в Нур-Султан и подписал соответствующий указ. Таким образом он решил увековечить имя Назарбаева, который руководил Казахстаном 30 лет.

В сентябре группа депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента республики) предложила переименовать Нур-Султан обратно в Астану. Позднее, с согласия Токаева, эта инициатива была внесена в проект конституционного закона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в Донбассе
Оценена перспектива закрытия Европы для россиян
На «Газпром» задумали подать в суд из-за сокращения поставок
В ДНР сообщили о попытке прорыва ВСУ на горловском направлении
Врач подсказала россиянам способ сделать картошку полезной
Папа Римский призвал возродить «дух Хельсинки»
Названы города мира с наибольшим числом миллионеров
Платье оголило грудь актрисы на сцене премии «Эмми»
Страны Европы захотели обязать сократить энергопотребление
Европа заявила о невозможности вернуть цены на энергию к докризисным уровням
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.