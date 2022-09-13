В России рассказали о зависимости от западных технологий в геологоразведке

Глава «Роснедр» заявил о зависимости России от западного геологоразведочного оборудования

Российская геологоразведка частично зависит от западных технологий. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума рассказал глава «Роснедр» Евгений Петров.

«Одной из основных проблем была и остается зависимость от западного геологоразведочного оборудования. По ряду направлений работ она достигает 70 процентов. Однако в последние месяцы наблюдается рост спроса на отечественное геологоразведочное оборудование — от насосов до буровых станков», — уточнил руководитель.

По его оценке, по ряду направлений сохраняется зависимость от западных стран в области микроэлектроники и программного обеспечения (ПО).

«У нас есть сложности с ПО, обеспечивающим как локальное, так и комплексное управление месторождением на всех этапах жизненного цикла. Многие внутренние процессы компаний глубоко завязаны на иностранном ПО. Это формировалось десятилетиями, и, несмотря на наличие на рынке хороших российских аналогов, не так просто за пару месяцев все поменять. На это нужны годы», — сказал Петров.

Руководитель «Роснедр» добавил, что в России в «железе» созданы хорошие аналоги, однако «есть серьезная проблема с микроэлектроникой, различной компонентной базой».

«Поэтому говорить о том, что мы можем полноценно перевести весь сервис, например, для буровой, морской или сухопутной разведки полностью на российское оборудование, сегодня объективно мы не можем. Но важно, что сегодня мы осознали: этим нужно однозначно заниматься. Я думаю, что через 1-1,5 года у нас будут практически полные аналоги необходимого геологоразведочного оборудования», — добавил он.

В марте 2019 года Максим Яковенко, занимая должность главы «Росгидромета», заявил, что на российских спутниках, используемых для получения метеорологической информации, функционирует треть целевой аппаратуры.

В феврале того же года руководитель отмечал, что Россия не располагает собственными метеорологическими спутниками из-за того, что «российская группировка просто умерла».