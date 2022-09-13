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МВД Сербии официально запретило гей-парад в Белграде

МВД Сербии запретило проведение гей-парада в Белграде из-за угрозы беспорядков

Фото: Danilo Balducci / globallookpress.com

Министерство внутренних дел Сербии (МВД) официально запретило проведение гей-парада в Белграде из-за угрозы массовых беспорядков. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В нынешней геополитической ситуации и при напряжённости в регионе бессмысленные конфликты на улицах Белграда осложнили бы положение нашей страны, поставили бы под угрозу безопасность участников акции, а также других граждан», — заявил глава ведомства Александр Вулин.

Министр призвал граждан уважать закон, а также свои личные и политические интересы, и не создавать угроз для общей безопасности.

Ранее Евросоюз призвал Сербию разрешить проведение гей-парада EuroPride — о его отмене было объявлено после очередного конфликта на границе с Косово.

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Анжелика Бережная
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