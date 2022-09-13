В Германии предрекли рецессию в случае неспособности снизить инфляцию

Глава Минфина Германии Хабек: страна может столкнуться с рецессией в 2023 году

Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек предрек рецессию в 2023 году в том случае, если не получится снизить темпы роста инфляции. Слова министра приводит ТАСС.

«Если темпы инфляции не удастся сократить, если они останутся на том же уровне, который мы наблюдали, то в следующем году может быть угроза инфляции», — сказал Хабек.

При этом, по словам главы Минфина, рецессии можно избежать. Среди возможных мер — снижение цен на энергетику и укрепление спроса. Кроме того, Хабек видит выход в поддержке инвестиционных намерений со стороны бизнеса.

Ранее сообщалось, что некоторые крупные предприятия Германии могут остановить свою работу по причине роста цен на газ и энергетического кризиса. Кроме того, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что сложная ситуация с ценами на энергоносители будет продолжаться в стране и ЕС еще долгое время.