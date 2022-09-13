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Кремль заявил о карательных действиях ВСУ против мирных жителей под Харьковом

Песков заявил о карательных действиях ВСУ против мирных жителей в Харьковской области

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас проводят в Харьковской области много карательных действий против мирных жителей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, это возмутительно. «По поступающей информации, сейчас там много карательных действий, которые не укладываются ни в какие рамки. Людей пытают, над людьми издеваются. Специальная военная операция будет продолжаться», — отметил Песков.

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Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны.

12 сентября Минобороны России сообщало, что в районах населенных пунктов Купянск и Изюм Харьковской области была поражена живая сила и военная техника батальона «Кракен», 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады ВСУ. По данным военного ведомства, потери противника составили до 250 военнослужащих и свыше 20 единиц военной техники.

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Евгения Куликова
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