Intel случайно раскрыла характеристики новых процессоров

The Verge: характеристики неанонсированных процессоров Intel появились в сети

На сайте Intel опубликовали характеристики неанонсированных процессоров компании. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты обратили внимание на то, что спецификации новых компьютерных чипов Raptor Lake 13-го поколения появились на канадском сайте корпорации. Судя по тому, что опубликованная информация была через некоторое время удалена, компания раскрыла данные о своей продукции случайно.

Согласно данным, компания представит процессоры Intel Core i5-13600K, Core i7-13700K и Core i9-13900K. Из утечки стало ясно, что флагманский Core i9-13900K будет иметь 24 ядра с 32 потоками, все ядра будут работать на максимальной частоте 5400 мегагерц. В свою очередь, i7 13700K будет иметь 16 ядер с 24 потоками, i5 13600K — 14 ядер с 20 потоками.

Intel еще не представила процессоры 13-го поколения, однако выпустила несколько тизеров. Согласно одному из них, новые чипы будут отличаться 15-процентным ростом однопоточной производительности и 41-процентным ростом многопоточной производительности. Ожидается, что Intel представит свою новую продукцию 27 сентября.

В июле оказалось, что представленный MacBook Air стал первым компьютером Apple, в котором не осталось компонентов от Intel. Apple объявила о постепенном отказе от процессоров Intel летом 2020 года.