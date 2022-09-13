Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Intel случайно раскрыла характеристики новых процессоров

The Verge: характеристики неанонсированных процессоров Intel появились в сети

Фото: Budrul Chukrut / Globallookpress.com

На сайте Intel опубликовали характеристики неанонсированных процессоров компании. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты обратили внимание на то, что спецификации новых компьютерных чипов Raptor Lake 13-го поколения появились на канадском сайте корпорации. Судя по тому, что опубликованная информация была через некоторое время удалена, компания раскрыла данные о своей продукции случайно.

Согласно данным, компания представит процессоры Intel Core i5-13600K, Core i7-13700K и Core i9-13900K. Из утечки стало ясно, что флагманский Core i9-13900K будет иметь 24 ядра с 32 потоками, все ядра будут работать на максимальной частоте 5400 мегагерц. В свою очередь, i7 13700K будет иметь 16 ядер с 24 потоками, i5 13600K — 14 ядер с 20 потоками.

Intel еще не представила процессоры 13-го поколения, однако выпустила несколько тизеров. Согласно одному из них, новые чипы будут отличаться 15-процентным ростом однопоточной производительности и 41-процентным ростом многопоточной производительности. Ожидается, что Intel представит свою новую продукцию 27 сентября.

В июле оказалось, что представленный MacBook Air стал первым компьютером Apple, в котором не осталось компонентов от Intel. Apple объявила о постепенном отказе от процессоров Intel летом 2020 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Жан-Люк Годар ушел из жизни с помощью эвтаназии
Супруги из России предстанут перед судом за продажу несуществующих щенков
Грабитель по ошибке напал на полицейского и оказался в тюрьме
«Дмитрий Донской» обеспечил безопасность «Красноярска» и «Суворова»
Зеленский понадеялся на поддержку проекта по безопасности «мощными» странами
Китайский конкурент Boeing приготовился получить лицензии на первый самолет
США пообещали Армении помочь прекратить военные действия на границе
МИД рассказал о попытках бывшего посла США сохранить диалог с Россией
Психолог назвала способы справиться с осенней хандрой
Зеленский высказался о значимости проекта по гарантиям безопасности Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.