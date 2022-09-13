Intel случайно раскрыла характеристики новых процессоров
На сайте Intel опубликовали характеристики неанонсированных процессоров компании. Об этом сообщает издание The Verge.
Журналисты обратили внимание на то, что спецификации новых компьютерных чипов Raptor Lake 13-го поколения появились на канадском сайте корпорации. Судя по тому, что опубликованная информация была через некоторое время удалена, компания раскрыла данные о своей продукции случайно.
Согласно данным, компания представит процессоры Intel Core i5-13600K, Core i7-13700K и Core i9-13900K. Из утечки стало ясно, что флагманский Core i9-13900K будет иметь 24 ядра с 32 потоками, все ядра будут работать на максимальной частоте 5400 мегагерц. В свою очередь, i7 13700K будет иметь 16 ядер с 24 потоками, i5 13600K — 14 ядер с 20 потоками.
Intel еще не представила процессоры 13-го поколения, однако выпустила несколько тизеров. Согласно одному из них, новые чипы будут отличаться 15-процентным ростом однопоточной производительности и 41-процентным ростом многопоточной производительности. Ожидается, что Intel представит свою новую продукцию 27 сентября.
В июле оказалось, что представленный MacBook Air стал первым компьютером Apple, в котором не осталось компонентов от Intel. Apple объявила о постепенном отказе от процессоров Intel летом 2020 года.