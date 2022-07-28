Apple избавилась от Intel в своих компьютерах

MacRumors: Apple полностью отказалась от компонентов Intel в новых MacBook Air

Представленный летом MacBook Air стал первым компьютером Apple, в котором не осталось компонентов от Intel. Об этом сообщает издание MacRumors.

Летом 2020 года Apple заявила, что откажется от процессоров и других компонентов Intel в пользу собственных решений. Журналисты заметили, что анонсированный в июне MacBook Air на чипе M2 оказался первым компьютером американского бренда без деталей от Intel. Ранее все устройства Mac выходили на базе процессоров сторонней компании.

Выяснилось, что в новом ультрабуке Apple заменила последний компонент Intel — отвечающий за управление портами USB и Thunderbolt контроллер — на собственную деталь. В этой связи специалисты отметили, что IT-гигант полностью избавился от оборудования давнего партнера в своих продуктах.

Авторы матриала подчеркнули, что ранее специалисты iFixit, которые разобрали MacBook Air, обнаружили в его устройстве новый контроллер. В отчете отметили, что он точно не был произведен Intel, однако энтузиасты не смогли определить принадлежность детали.

В остальных компьютерах Apple — даже в новых девайсах — до сих пор использует произведенный Intel контроллер USB Retimer. Ожидается, что постепенно компания Тима Кука заменит его во всех своих гаджетах.

Первые после отказа от Intel компьютеры Apple на базе собственных ARM-процессоров были представлены в ноябре 2020 года. Чип M1 получили MacBook Air и Mac Mini.